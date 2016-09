Dying Light

Die Ausgangslage

Mein Name ist Kyle Crane, Elite-Agent der Hilfsorganisation Global Relief Effort (G.R.E). Ich habe den Auftrag Forschungsunterlagen zum Ausbruch eines Virus in der Stadt Harran zu sammeln. Dies ist meine Geschichte!

Letzte Anweisungen an Bord meines Flugzeuges wurden per Funk an mich übertragen, während ich mich auf den Fallschirmsprung in die Zombie verseuchte Stadt vorbereitete. Ich sprang, unter meinen Füßen die riesige Stadt. Ich bereite mich auf die Landung vor. Turbolenzen sorgten dafür, dass ich die Landung nicht korrekt ausführen konnte und sich der Fallschirm an einer Fassade verfing. Ich hing ca. zwei Meter über den Boden in der Luft. Kurz umgeschaut, keine Zombies zu sehen!

Das Lösen des Fallschirms erwies sich schwieriger als angenommen. Nach dem lösen des Schirms kam ich ungünstig auf dem Boden auf. Ich begutachtete rasch meinen verstauchten Fuß. Dabei bemerkte ich, wie drei wirklich skurrile Personen auf mich zukamen. Sie redeten irgendetwas von Hilfspaketen. Statt der gewünschten Luftfracht fanden sie mich. Vielleicht aus Frust oder einem sonstigen Grund beschlossen die maskierten Kerle mir die Beine zu brechen.

Schnell reagierte ich und zog meine Waffe. Ich drohte Ihnen, sollten sie mir zu nahe kommen. Unbemerkter Weise schlich sich einer von ihnen von hinten an mich heran, während ich versuchte die anderen in ein Gespräch zu verwickeln. Er schlug mich mit einem Knüppel, meine Beine gaben nach. Meine Waffe fiel mir dabei aus der Hand.

Die erbarmungslose Meute fiel über mich her und ich versuchte die Schläge weitestgehend abzuwehren. Ich erspähte meine Pistole und wendete mich in dessen Richtung. Ich ergriff sie und unter großen Schmerzen gelang es mir mehrere Schüsse auf eine der Personen abzugeben. Sie viel leblos in sich zusammen. Die anderen beiden waren scheinbar schwer geschockt und wichen von mir zurück.

Plötzlich drang Lärm von der anderen Straßenseite auf uns zu und die zwei Prügelknaben rannten los. Zombies! Es war zu spät! Die Meute kam auf mich zu. Ich konnte einen von mir wegstoßen, aber ein anderer erwischte mich am Arm und ich fiel erneut zu Boden. Die Lage schien aussichtslos.

Plötzlich, wie aus dem nichts, kamen zwei scheinbar freundlich gesinnte Überlebende hinzu und schlugen ein paar Zombies nieder. Ich konnte erkennen, dass es sich dabei um eine junge Frau und einen Mann handelte. Sie sprachen miteinander aber ich konnte es nicht genau verstehen. Sie halfen mir und zogen mich von der Straße in ein Haus, mit den wandelnden Toten im Nacken.

Die Tür ließ sich nicht verschließen. Der Mann gab ein Zeichen, dass wir aus der Hintertür verschwinden sollten. Die Frau stützte mich und wir gingen Richtung Hintertür. Der Mann hielt die Zombies soweit es ging auf und opferte sich schließlich um unsere Flucht zu ermöglichen.

Geschockt, aber gerade noch rechtzeitig, konnte die junge Dame die Tür schließen. Vorerst waren wir in Sicherheit und ich verlor, angesichts der Verletzungen, das Bewusstsein.

Und wie geht es nun weiter?

An dieser Stelle wollen wir über die Story nicht viel mehr verraten. Mit Dying Light ist ein neues Zombiespiel für den PC und das erste Triple A Multiplattform Zombie Spiel für die aktuelle Konsolen Generation erschienen. Ursprünglich sollte Dying Light auch für die Xbox 360, als auch für Playstation 3 erscheinen. Allerdings wollte der Entwickler Techland keine Kompromisse eingehen und ließ die last Generation Versionen Fallen.

Versprochen wurde von Techland ein Genre-Mix aus Zombie Survival-Horror und eine Prise Parcours ala Mirror‘s Edge. Allerdings wird das Spiel offiziell in Deutschland nicht erhältlich sein. Auch reichhaltige Splatter-Action wurde versprochen. Ob das Spiel aber wirklich hält, was versprochen wurde, erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

Jeder fängt mal klein an

Der Spieler übernimmt also die Rolle des Agenten Kyle Crane. Nach der Einleitung wacht der Spieler in einem Krankenzimmer auf und das Tutorial beginnt. Kaum ein Entwickler hat es so gut geschafft das Tutorial so nahtlos in die Geschichte einzubauen. Zuerst wird einem die grundlegende Steuerung beigebracht. Anschließend wird der Kampf in Form eines Auftrages erklärt und man trifft auf den ersten Zombie. Hat man dies auch erfolgreich hinter sich, wird in den Sportraum gebeten.

Der Sportraum entpuppt sich als Dach des Gebäudes auf dem ein Parcours aufgebaut ist, welchen es zu bezwingen gilt. Hat man auch diese Sequenz abgeschlossen, geht das Spiel erst richtig los. Man wird als Späher eingesetzt und man muss zu einem Außenposten und bekommt dort neue Anweisungen. Unter anderem wird man eine Sicherheitszone befestigen oder muss Fallen aktivieren, damit die anderen Späher in der Nacht auf Beutezug gehen können.

Sobald man seine ersten Erfahrungen errungen hat und die erste Nacht als überstanden gilt, ist der Prolog abgeschlossen. Nun stehen dem Spieler alle Türen offen und kann die Welt erkunden oder sich weiter an die Hauptstory begeben. Neben der Hauptquest gibt es aber noch zahlreiche Objekte zu sammeln oder Nebenmissionen zu bestreiten. Teilweise werden die Nebenmissionen so emotional wie die Story in The Walking Dead, was zu der genialen Atmosphäre des Spiels beiträgt.

Loot,… Loot,… Zombies haben Loot, Raub und Mord tut jedem Späher gut,…

Während man also die Stadt Harran erkundet, oder sich an den Missionen zu schaffen macht, weisen anfangs die eingeblendeten Info-Texte oft darauf hin, dass man doch möglichst alles nach potenzieller Beute absuchen sollte. Und man wird auch fündig, fast in jedem Autowrack, Kisten oder auch Leichen findet man allerhand Material zum Einsammeln.

Das sollte man auch tunlichst machen, denn aus den Materialien lassen sich neue Waffen oder Hilfsmittel herstellen. Auch kann es sein, dass man durch gutes Looten den ein oder anderen Bauplan für eine sehr gute bis seltene Waffe findet. Dadurch verleitet das Spiel einen, gewollt oder ungewollt in den üblichen Itemjagtwahn zu fallen, ähnlich wie in Diablo oder auch Destiny.

Aber selbst wenn man gerade keine Baupläne findet, kann man mit den Materialien auch Waffen, bzw. die Ausrüstung allgemein verbessern oder kombinieren. Meist kommen dabei aber immer Waffen mit Elementarschäden bei raus. Somit hat der Spieler die Möglichkeit an jeder Waffe Feuer-, Eis-, Strom- oder Giftschaden anzubauen.

Daraus resultiert dass man im Kampf interessante Kombos ausführen kann. Hat man einen Gegner beispielweise in Brand gesetzt, kann man versuchen Ihn in eine Benzinpfütze zu locken und somit die dort befindliche Gruppe Zombies mit verpuffen zu lassen.

Wenn man dann mal keinen Nutzen für die gefundenen Sachen hat, kann man sie für später einlagern, oder sie an den einen oder anderen Händler verkaufen. Händler haben zudem ein täglich wechselndes Sortiment an Gegenständen, neben den alltäglichen Gebrauchsgütern wie Medipacks oder Dietrichen.

Lauf Kyle, Lauf!

Um aber letzten Endes an die Objekte der Begierde zu kommen, muss man schon viel durch die Stadt rennen. Dabei ist zu erwähnen, dass zumindest am Anfang die Kämpfe gemieden werden sollten. Gegner, allen voran die Zombies halten doch recht viel Schaden aus und haben den typischen Drang wieder aufzustehen.

Im späteren Verlauf wird man dann zwar stärker aber man sollte die Horden an Zombies nie unterschätzen und immer wissen, wann es Zeit ist zu flüchten. Sollte man dann aber doch in die Situation kommen flüchten zu müssen, sollte man in bekannter Mirror’s Egde Manier die Biege machen.

So lässt es sich auch schnell und bequem durch die Stadt bewegen, ohne großartig auf die Zombies achten zu müssen. Allerdings kommen die Parcours-Einlagen nicht ganz so gut zum Tragen wie Techland suggerierte. Neben rennen und springen oder ggf. klettern hat man nicht viele Bewegungsmöglichkeiten. Zudem trägt die Steuerung nicht unbedingt perfekt zur genauen Bewegung bei.

Da das Spiel schon sehr auf Geschwindigkeit getrimmt ist, ist es immer umso mehr ärgerlich die Griffe nicht korrekt platzieren zu können. Gerade weil die Entwickler sich dafür entschieden haben, die Sprungtaste auf eine der Schultertasten zu legen, was für die meisten Spieler eher ungewöhnlich und somit sehr gewöhnungsbedürftig ist.

Nachts hört dich keiner schreien!

Trotzdem würden wir behaupten, dass sich das mit der Steuerung in den ersten Stunden einpendelt und das Spiel dann ein wenig angenehmer von der Hand geht. Nichts destotrotz wird die Steuerung für den einen oder anderen Frustmoment sorgen. Vor allem wenn es in der Nacht wirklich darum geht sicher und wirklich schnell an sein Ziel zu kommen.

Denn es ist nicht nur so, dass man nicht mehr viel erkennen kann, sondern wandelt sich Dying Light gefühlt zu einem komplett anderen Spiel. Die zart besaiteten Spieler sollten spätestens wenn es Dämmert die Beine in die Hand nehmen und den nächst gelegenen Unterschlupf, Safezones genannt, aufsuchen. Die Nacht in Harran hat es nämlich richtig in sich.

Zombies die bei Tag nur vor sich her vegetieren und eher eine geringere Gefahr darstellen, werden Pfeilschnell und können nun auch springen oder gar auf Gebäude klettern. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es dabei bliebe. Nachts kommen auch noch die ganz fiesen Gegner zum Vorschein, wie zum Beispiel die „Nighthunter“, welche den Spieler durch eine Art Sonar orten können und die Verfolgung sehr schnell aufnehmen. Und eins kann ich sagen, mit diesen Zombies ist echt nicht zu spaßen.

Vor allem aber steigt nachts die Spannung, sollte man es nicht geschafft haben eine Safezone zu erreichen, oder absichtlich draußen bleibt. Man schleicht vorsichtig durch die Straßen in der Hoffnung nicht von den unangenehmen Zombies gesehen oder geortet zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering, dass man unentdeckt bleibt.

Allerdings gibt es auch eine Abwehr Möglichkeit. Man erhält relativ früh im Spiel eine UV-Taschenlampe, welche den Zombies, auch den richtig gefährlichen, ein wenig abschrecken kann. Dummerweise kann man bei benutzen der Lampe aber nicht mehr rennen und wird so sehr langsam. Aber es ist nicht gesagt, dass man dadurch seine Haut retten kann, denn der nächste „Nighthunter“ könnte schließlich schon direkt hinter dir stehen. Die Angst ist somit ein ständiger Begleiter und sorgt nicht selten für den einen oder anderen Schreckmoment.

Nicht nur Looten, auch Leveln…

Aber wenn man die Nacht überlebt ist die Chance groß gestärkt in den Tag zu starten. Denn in der Nacht gilt ein doppelter Erfahrungsbonus und der zu findende Loot ist wesentlich besser. Das will heißen, man findet bessere Waffen und auch bessere Materialien als am Tag.

Die gesammelten Erfahrungspunkte können dann in dem recht übersichtlich strukturierten Skillsystem verteilt werden. So gibt es nämlich ganze drei Skillbäume, welche einzeln für sich mitleveln. So wird unterteilt in einem Baum für Überleben, einen für die Wendigkeit und einen Baum für die Kraft des Spielers.

Je nachdem welche Aktivitäten man ausführt und je nachdem wie die eigene Spielweise ist, levelt man die entsprechenden Skillbäume. Baut man viele Gegenstände, erkundet die offene Spielwelt, oder schließt Missionen ab, kann es den Überlebensbaum steigern. Wer viel rennt, klettert, etc. steigert somit den Wendigkeitsbaum. Der Kraftbaum wird unter anderem über das nutzen von Waffen oder generell töten von Gegnern gesteigert.

Die so freizuschaltenden Skills erweitern dann sinnvoll die Möglichkeiten des Spielers, ohne dabei aber den Spieler zu übermächtig darstellen zu lassen. So können im Überlebensbaum beispielsweise neue Rezepturen erlernt werden um nützliche Gegenstände herstellen zu können. Wer mehr Wert auf die Wendigkeit legt hat hier die Chance seine Fähigkeiten im Klettern oder auch nützliche Funktionen im Ausweichen zu lernen. Im Kraftbaum werden dann Möglichkeiten aktiviert um mit Gegnern besser umgehen zu können. Als Beispiel kann man hier erlernen den Gegner zu greifen um ihn dann in Fallen zu schubsen.

Ein apokalyptischer Sonnenuntergang

Aber nicht nur was den Spieler Charakter betrifft, hat sich Techland große Mühe gegeben. Hier wurde eine gute annähernd persistente Welt mit eigenem Tag und Nachtzyklus aufgebaut. Die Hauseigene Chromengine beweist wieder dass sich damit Grafisch grandiose Spiele umsetzen lassen. Allerdings hat man manchmal das Gefühl, dass mit Post-Processing Linseneffekten zu viel gearbeitet wurde. Dennoch sind die Tag- und Nachtwechsel sehr schön umgesetzt und steuern ebenfalls zu der Athmosphäre des Spiels bei.

Nur ist Grafik nicht immer alles! Die Spielwelt wirkt teilweise doch schon recht Generisch. Es zeichnet sich dadurch aus, dass sich Häuser und deren Anordnung recht häufig wiederholen. Man findet eher selten markante Punkte an denen man sich im Eifer des Gefechts orientieren kann. Somit ist man in der Regel immer auf ein Zusammenspiel mit der Karte und der Minimap angewiesen.

Aber nicht nur die Spielwelt wirkt generisch. Abgesehen von den NPC Charakteren wirken Zombies wie von der Stange. Gefühlt gibt es pro Gegnertyp gerade mal fünf unterschiedliche Modelle. Aber auch die Anzahl der Gegnertypen hält sich in Grenzen. Es wirkt so, als wenn sich Techland hier an Left 4 Dead orientiert hat. Sie wirken schon recht identisch und wirklich viel mehr, abgesehen von den „Nighthuntern“ gibt es einfach nicht.

Zudem wirken die Charakteranimationen teilweise recht Steif und stellenweise komplett ohne Mimik. Auch sind, zumindest was die deutsche Version anbetrifft, die Lippen nicht wirklich Synchron. Dafür aber ist die Vertonung sehr gut gelungen. Die Sprecher scheinen sich sehr viel Mühe gegeben zu haben und die Dialoge hören sich in der Regel nicht nur einfach abgelesen an. Sondern man kann die angesprochen Emotionen schon sehr gut heraushören.

Alleine Gruseln macht nur halb zu viel Spaß

Das bewirkt natürlich, dass man mit den Charakteren der rund 15 Stündigen Kampagne, sehr gut mitfühlen kann. Wer aber genug von einsamen Streifzügen durch Harran hat, kann bis zu drei weitere Freunde in sein Spiel einladen und gemeinsam Missionen bestreiten. Alternativ kann man auch einfach die Spielwelt gemeinsam erkunden und sich in der Nacht durchschlagen.

Der Beitritt eines Spiels oder auch das verlassen erfolgt dabei nahtlos. Man kann ohne weiteres in das laufende Spiel eines Freunds einsteigen und gemeinsam auf Beutezug gehen. Hat man keine Lust mehr, verlässt man das Spiel und kann wieder normal alleine umherziehen.

Interessant dabei ist, dass alle gesammelten Erfahrungen oder auch Loot mit in das eigene Spiel übernommen werden. Dabei ist es auch egal, an welchem Punkt der Kampagne man selbst oder der Mitspieler ist.

Aber selbst wem das zu langweilig wird, kann einen Rollentausch durchziehen und sich als Monster, bzw. Zombie in das Spiel eines Freundes oder zufälligen Spielers einschleichen. Wenn man dies macht, spielt man einen Spiderman ähnlichen Zombie, welcher durch biologische Fanghaken Wände heraufklettern oder Gegner an sich heranziehen kann.

Das witzige an der Sache ist, dass der Spieler es nicht unbedingt mitbekommt, dass man sein Spiel infiltriert. Ähnlich der Spielmodi aus Watch_Dogs. Natürlich kann man sich schützen, indem man zuvor in den Einstellungen die entsprechende Option wählt, dass beispielsweise nur Freunde sich in das Spiel einklinken können oder eben keiner.

Pro

Super Athmosphäre

Große Open-World mit erkundungsdrang

Abwechslungsreiches Gameplay durch Tag- und Nachtwechsel

Spannende und emotionale Story

Loot-Wahn alla Diablo

(Zombiebonus)

Contra