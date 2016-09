SYNDICATE™ (1993) Vollversion Kostenlos für kurze zeit

In den dunklen und verworrenen Städten der Zukunft kämpfen Firmensyndikate um die weltweite Vorherrschaft.

Doch die Vorstandsgeschäfte und Firmenübernahmen unterscheiden sich deutlich von den heutigen: Sie werden von Vertriebsdirektoren veranlasst, die Teams von Cyborgs leiten. Diese Wesen, halb Mensch, halb Maschine, besitzen kein Gewissen – dafür eine Menge Waffen.

Du bist ein ehrgeiziger Vertriebsdirektor im Syndikat, sorgfältig auserwählt, um ein Team aus Cyborg-Söldnern zu führen. Du arbeitest in der Abteilung zur Problemlösung und im „Lösen“ von Problemen bist du verdammt gut. Manche meinen vielleicht, dass Gewalt nicht die Lösung sei, doch du weißt es besser. Es gibt kaum Probleme, die du mit einer gut gezielten Kugel nicht aus der Welt schaffen kannst. Kollateralschaden in der ansässigen Bevölkerung und der Infrastruktur während der „Verhandlungen“ ist, wie immer, hinnehmbar. Was sonst würde man schließlich in einer futuristischen Schreckenswelt erwarten, deren Geschicke von Riesenkonzernen gelenkt werden?

Syndicate ist das Meisterwerk von Bullfrog, in dem du weder die Welt rettest, noch Unschuldige beschützt. Du musst dafür sorgen, dass deine Arbeitgeber bekommen, wonach sie verlangen. Dir stehen dazu vier Cyborg-Agenten, ein beeindruckendes Arsenal an Waffen und Gadgets sowie eine üppige Auswahl an kybernetischen Upgrades zur Verfügung. Es steht in deiner Macht, diese Stärke auf einer hoch interaktiven Karte anzuwenden. Jage Gebäude in die Luft, stiehl Autos, setze Bäume in Brand oder ballere einfach wild um dich. Syndicate, produziert von Peter Molyneux persönlich, ist die Essenz des Cyberpunks. Und dank der großartigen Musik, der stilisierten Grafik und überwältigenden Atmosphäre, hat es sich seinen Platz unter den besten Spielen aller Zeiten verdient. Teste unbedingt das Spiel, das Bullfrog einen Platz in der Ruhmeshalle der Spielentwickler gesichert hat.

